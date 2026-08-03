शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोप
बस्ती, हिटी। गौर थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक
बस्ती, हिटी। गौर थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती को भगा ले जाने तथा विरोध करने पर उसकी मां के साथ गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर गौर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।गौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री को थानाक्षेत्र के शशिकांत उर्फ भोला शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। आरोप है कि इस घटना में शशिकांत के भाई रमाकांत, कपिलकांत तथा उनकी मां माया भी सहयोगी रहे।
पीड़िता की मां का आरोप है कि 31 जुलाई की रात वह बेटी के संबंध में जानकारी लेने आरोपित के घर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने थाना गौर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह को सौंपी गई है। थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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