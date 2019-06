ज्ञानपीठ अवॉर्ड से सम्मानित मशहूर अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन

मशहूर अभिनेता गिरीश कर्नाड का लंबी बीमारी के बाद सोमवार सुबह निधन हो गया। वह ज्ञानपीठ अवॉर्ड से सम्मानित थे। अभिनेता के अलावा गिरीश कर्नाड लेखक और निर्देशक भी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरीश कर्नाड का निधन उनके बेंगलुरु स्थित घर पर हुआ।

Girish Karnad, veteran actor and playwright, and Jnanpith awardee, passed away this morning. More details awaited pic.twitter.com/YiQT8kCEqD