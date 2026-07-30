पात्र लाभुक किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें: डीसी
गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने कल्याण विभाग के अंतर्गत विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कोई लाभुक वंचित न रहे।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को कल्याण विभाग से संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिसमें संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्देश दिया। कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब प्रत्येक पात्र लाभुक तक योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत साइकिल वितरण, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की। निर्देश दिया कि सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें तथा प्रगति की नियमित निगरानी करते हुए किसी भी स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें।
उन्होंने प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने, लाभुकों से सतत संवाद बनाए रखने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभुक किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बैठक में डीडीसी स्मृता कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी जय प्रकाश मेहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष हेंब्रम आदि थे।
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