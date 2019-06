गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह किम जोंग उन से की, कही यह बड़ी बात

मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गिरिराज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तनाशाह शासक किम जोंग उन से की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह किम जोंग उन की भूमिका निभाती हैं। जो आवाज उठाते हैं उन्हें मार दिया जाएगा और किसी को भी 'विजय यात्रा' निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनता उनका उल्टी गंगा का जूलूस निकाल देगी, उनके श्राद्ध का जूलूस निकाल देगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चला रही हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। वह पीएम को पीएम नहीं मानती हैं। वह सिस्टम में नहीं आना चाहतीं। लोगों ने फैसला कर लिया है कि उऩकी गिनती शुरू हो गई है. लोग अब विकास चाहते हैं।

Union Minister Giriraj Singh: The way in which Mamata Banerjee is governing, it seems she doesn't believe in Constitution. She doesn't consider the PM as PM. She doesn't want to come in the system. The people have decided that her countdown has begun now, people want development.