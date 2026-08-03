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गिरिडीह पुलिस की पहल, लगाया कांवरिया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह पुलिस ने पवित्र श्रावण मास के पावन अवसर पर देवघर की ओर जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा शिविर स्थापित किया। शिविर का उद्घाटन एसपी डॉ बिमल कुमार ने किया, जहाँ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

गिरिडीह पुलिस की पहल, लगाया कांवरिया सेवा शिविर

गिरिडीह, प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास के पावन अवसर पर देवघर (बाबाधाम) की ओर जाने वाले कांवड़ियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिरिडीह पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। गिरिडीह पुलिस की ओर से गिरिडीह-डुमरी मुख्य पथ पर पुलिस केंद्र गिरिडीह परिसर के ठीक सामने एक कांवरिया सेवा शिविर लगाया है।

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सेवा शिविर का उद्घाटन

इस शिविर का विधिवत उद्घाटन रविवार को एसपी डॉ बिमल कुमार ने फीता काटकर किया। मौके पर एसपी डॉ बिमल कुमार ने कहा कि संपूर्ण श्रावण मास के दौरान गिरिडीह जिले से होकर गुजरनेवाले हजारों शिवभक्तों की सेवा और सुविधा गिरिडीह पुलिस की प्राथमिकता है। यह सेवा शिविर उसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। शिविर में कांवड़ियों के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी ताकि लंबी और कठिन यात्रा के दौरान उन्हें कुछ राहत मिल सके।

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कांवड़ियों की सुरक्षा का ख्याल

एसपी ने कहा कि शिविर का एक मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना भी है। शिविर स्थल पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी जो न केवल सेवा प्रदान करेंगे बल्कि सुरक्षा पर भी पैनी नजर रखेंगे। गिरिडीह पुलिस द्वारा संचालित यह सेवा शिविर पूरे श्रावण मास तक कार्यरत रहेगा। शिविर में पुलिस अधिकारी और जवान श्रद्धा और सेवा भाव से कांवड़ियों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर डीएसपी (मु.) द्वितीय रूपेंद्र कुमार राणा, एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव, पुलिस निरीक्षक पचंबा ज्ञानरंजन समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरिडीह पुलिस ने सेवा शिविर कब स्थापित किया?
गिरिडीह पुलिस ने सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को किया।
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