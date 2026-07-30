Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को डीसी ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

गिरिडीह के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। डीसी रामनिवास यादव ने विजेताओं को सम्मानित किया और खेलों के माध्यम से अनुशासन व नेतृत्व क्षमता का महत्व बताया। प्रतियोगिता में संत जॉन ब्रिटो स्कूल ने बालक वर्ग में जीत हासिल की।

विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को डीसी ने किया सम्मानित

गिरिडीह, प्रतिनिधि। राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम पूरे राज्य में गौरवान्वित करनेवाले विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को सम्मानित किया। अपने चैंबर में खिलाड़ियों को प्रशस्ति देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा खेलों के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास विकसित करने का संदेश दिया। कहा कि किसी भी जिले की पहचान केवल विकास कार्यों से ही नहीं, बल्कि वहां के युवाओं और बच्चों की प्रतिभा से होती है। गिरिडीह के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि बच्चों को उचित मार्गदर्शन, बेहतर प्रशिक्षण और सकारात्मक वातावरण मिले तो वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जिले और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

ये भी पढ़ें:Gridih News: रामगढ़ को हरा संत जोहन बिट्रो मवि गांडेय बना राज्य चैंपियन

जिला प्रशासन का समर्थन

कहा कि जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। खिलाड़ियों को आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता रहेगा। डीडीसी स्मृता कुमारी ने कहा कि खेल बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेल अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। मौके पर जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती, नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर आदि थे।

ये भी पढ़ें:रामगढ़ को हरा संत जोहन बिट्रो मवि गांडेय बना राज्य चैंपियन

प्रतियोगिता की जानकारी

25 तक हुई थी प्रतियोगिता

उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 23 से 25 जुलाई 2026 तक रांची में प्रतियोगिता करायी थी। जिसमें सभी 24 जिलों के अंडर-12 बालक एवं बालिका की टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में संत जॉन ब्रिटो मध्य विद्यालय, महेशमुंडा, गांडेय की बालक टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर फाइनल मुकाबले में निस्फीडा मध्य विद्यालय बगोदर को 1-0 से पराजित किया और राज्य चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं निस्फीडा मध्य विद्यालय बगोदर की बालिका टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उपविजेता का स्थान हासिल किया और जिले का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग के संजय हेंब्रम को प्लेयर ऑफ द मैच तथा नीतीश मरांडी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं बालिका वर्ग में अनु कुमारी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिस प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वह कब हुई थी?
प्रतियोगिता 23 से 25 जुलाई 2026 तक रांची में आयोजित की गई थी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।