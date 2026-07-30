विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को डीसी ने किया सम्मानित

गिरिडीह के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। डीसी रामनिवास यादव ने विजेताओं को सम्मानित किया और खेलों के माध्यम से अनुशासन व नेतृत्व क्षमता का महत्व बताया। प्रतियोगिता में संत जॉन ब्रिटो स्कूल ने बालक वर्ग में जीत हासिल की।

गिरिडीह, प्रतिनिधि। राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम पूरे राज्य में गौरवान्वित करनेवाले विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को सम्मानित किया। अपने चैंबर में खिलाड़ियों को प्रशस्ति देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा खेलों के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास विकसित करने का संदेश दिया। कहा कि किसी भी जिले की पहचान केवल विकास कार्यों से ही नहीं, बल्कि वहां के युवाओं और बच्चों की प्रतिभा से होती है। गिरिडीह के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि बच्चों को उचित मार्गदर्शन, बेहतर प्रशिक्षण और सकारात्मक वातावरण मिले तो वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जिले और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

जिला प्रशासन का समर्थन कहा कि जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। खिलाड़ियों को आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता रहेगा। डीडीसी स्मृता कुमारी ने कहा कि खेल बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेल अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। मौके पर जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती, नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर आदि थे।

प्रतियोगिता की जानकारी 25 तक हुई थी प्रतियोगिता

उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 23 से 25 जुलाई 2026 तक रांची में प्रतियोगिता करायी थी। जिसमें सभी 24 जिलों के अंडर-12 बालक एवं बालिका की टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में संत जॉन ब्रिटो मध्य विद्यालय, महेशमुंडा, गांडेय की बालक टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर फाइनल मुकाबले में निस्फीडा मध्य विद्यालय बगोदर को 1-0 से पराजित किया और राज्य चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं निस्फीडा मध्य विद्यालय बगोदर की बालिका टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उपविजेता का स्थान हासिल किया और जिले का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग के संजय हेंब्रम को प्लेयर ऑफ द मैच तथा नीतीश मरांडी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं बालिका वर्ग में अनु कुमारी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।