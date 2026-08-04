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बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडोर स्टेडियम के खिलाड़ियों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता सह चैंपियनशिप-2026 का सफल समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडोर स्टेडियम के खिलाड़ियों का दबदबा

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में नवजीवन नर्सिंग होम के सौजन्य से आयोजित तीन दिवसीय गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता सह चैंपियनशिप-2026 का रविवार को इंडोर स्टेडियम में सफल समापन हुआ।

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प्रतियोगिता का आयोजन

31 जुलाई से 02 अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता में इंडोर स्टेडियम के प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर कई खिताब अपने नाम किए। सीनियर कोच मुकेश कुमार और कोच रौशन कुमार के मार्गदर्शन में तैयार खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल और अनुशासन से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान खींचा। प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन आगामी राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तर पर गिरिडीह जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रमुख परिणामों में अंडर-11 बालक एकल विजेता जिश्नु सयान, अंडर-13 बालक एकल विजेता सक्षम लहरी और बालिका एकल विजेता काश्वी कृष्णा रहीं।

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विजेताओं की सूची

अंडर-13 बालक युगल में आर्यन यादव/अक्षत गुप्ता और बालिका युगल में साक्षी पांडे/शिवांशी कुमारी ने बाजी मारी। अंडर-15 बालिका एकल में दिशु गुप्ता विजेता रहीं। जबकि बालिका युगल का खिताब राशी कुमारी/दिशु गुप्ता की जोड़ी ने जीता। अंडर-17 बालक एकल में अंकित कुमार और बालिका एकल में राशी कुमारी चैंपियन बनीं। अंडर-19 बालिका एकल कृतिका कृष्णा और बालक एकल अंकित कुमार ने जीता। पुरुष वर्ग में आदर्श पांडेय एकल और रौशन कुमार/आदर्श पांडेय की जोड़ी युगल विजेता रही।

कोच का संदेश

सफलता पर कोच मुकेश कुमार और रौशन कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम निरंतर मेहनत और नियमित प्रशिक्षण का फल है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। दोनों कोचों ने जिला बैडमिंटन संघ, आयोजकों, निर्णायकों, स्वयंसेवकों, मीडिया और मुख्य प्रायोजक नवजीवन नर्सिंग होम का आभार जताया।

सामान्य प्रश्न

गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता कब आयोजित की गई?
गिरिडीह जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता 31 जुलाई से 02 अगस्त तक आयोजित की गई।
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