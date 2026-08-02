15वें वित्त की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीसी
गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने 15वें वित्त आयोग के तहत विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें विभिन्न प्रखंडों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति, प्रगति और सूचनाएं साझा की गईं। डीसी ने पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण कार्यों का आश्वासन दिया। सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमितता बरतने के निर्देश दिए गए।
गिरिडीह। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने शनिवार को 15वें वित्त आयोग से संचालित विकासात्मक और क्रियाशील योजनाओं की प्रखंडवार बैठक की। जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में गिरिडीह, गांडेय, डुमरी, बगोदर, धनवार, जमुआ एवं गावां प्रखंडों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में संचालित योजनाओं की प्रगति, क्रियाशील योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लंबित कार्यों, स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन तथा व्यय की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। कहा कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना एवं जनसुविधाओं का सुदृढ़ीकरण है, इसलिए योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने पंचायत सचिवों और कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा अपारदर्शिता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
सभी योजनाओं का निष्पादन निर्धारित मानकों- वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं तथा कार्यों की गुणवत्ता व प्रगति का सतत निरीक्षण करें। योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन का समुचित संधारण करने का निर्देश दिया, ताकि विकास कार्यों का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीडीसी स्मृता कुमारी, सहायक समाहर्ता यश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, प्रमुख, मुखिया, पंचायत सचिव आदि थे।
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