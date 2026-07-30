गिनी सिंह ने भाला फेंक में जीता गोल्ड, नेशनल के लिए हुआ चयन

मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल, बिजनौर की प्रतिभावान छात्रा गिनी सिंह ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा आयोजित 'क्लस्टर (19) 2026 खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करके विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है।इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में गिनी सिंह ने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा, मेहनत और लगन का परिचय देते हुए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि के साथ ही गिनी सिंह का चयन नेशनल (राष्ट्रीय स्तर) प्रतियोगिता के लिए हो गया है। विद्यालय के अन्य खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. सीमा बिस्वास ने विजेता छात्रा को बधाई देते हुए कहा: "हमें अपने छात्रों की इस गौरवांवित करने वाली उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है।