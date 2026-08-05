जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन-5 की तृतीय महासभा संपन्न हुई
हापुड़ में जायंट्स ग्रुप ऑफ हापुड़ के तत्वावधान में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन-5 की तीसरी महासभा शानदार माहौल में आयोजित की गई। इस महासभा में विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्यों ने संगठन की गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया। विश्व उपाध्यक्ष एसपी चतुर्वेदी ने सामाजिक सेवा के महत्व पर जोर दिया।
हापुड़। मंगलवार को गढ़ रोड़ स्थित उदय होटल में जायंट्स ग्रुप ऑफ हापुड़ के तत्वावधान में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन-5 की तृतीय महासभा भव्य वातावरण में सम्पन्न हुई। इस महासभा में औरैया, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, चंदौसी, बरेली, मेरठ, हाथरस एवं हापुड़ सहित विभिन्न जनपदों से आए जायंट्स पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और संगठन की गतिविधियों को नई दिशा देने पर गंभीर मंथन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के पारंपरिक स्वागत के साथ हुआ। इस दौरान विश्व उपाध्यक्ष एसपी चतुर्वेदी ने कहा कि जायंट्स संगठन निस्वार्थ सेवा, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक समर्पण का सशक्त माध्यम है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहा है।
वही मुकेश अग्रवाल, सदस्य केंद्रीय समिति ने सेवा कार्यों को समाज की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए सभी सदस्यों से निरंतर जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर डा. अराधना बाजपेयी, यूनिट डायरेक्टर डा. अनिल बाजपेयी, अध्यक्ष पवन सक्सेना, योगेश गर्ग, संजय गोयल, राजेश शर्मा, अजय माहेश्वरी, मुकेश, अनुराग, पंकज, आर.एस. दिवाकर, टीपी सिंह, गौरब ,लोकेश तथा सीमा गर्ग, अनीता प्रधान, निहारिका, आरती उपस्थित रहे।--------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें