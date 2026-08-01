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उसरी बचाव को लेकर कल गिरिडीह में बनेगी मानव शृंखला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह पूर्वी क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। बालमुकुंद फैक्ट्री द्वारा उसरी नदी से पानी ले जाने के विरोध में 2 अगस्त को मानव शृंखला का आयोजन किया जाएगा। तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम जनता इस आंदोलन में शामिल होंगे।

उसरी बचाव को लेकर कल गिरिडीह में बनेगी मानव शृंखला

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह पूर्वी क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है।

आंदोलन का कारण

बालमुकुंड फैक्ट्री द्वारा उसरी नदी से पाइप के जरिए पानी ले जाने के विरोध में 2 अगस्त को सुबह साढ़े 7 बजे विशाल मानव शृंखला का आयोजन किया जाएगा। उसरी बचाव अभियान के आह्वान पर इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, आम जनता, महिला-पुरुष और बच्चे शामिल होंगे। गिरिडीह के प्रकृति प्रेमी और जल-जंगल-जमीन बचानेवाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर फैक्ट्री के इस पर्यावरण विरोधी कार्य का विरोध करेंगे। आंदोलन को लेकर युवा एक आवाज प्रदूषण के खिलाफ टीम गांव-गांव में नुक्कड़ सभा कर रही है। लोकल प्रतिनिधि भी प्रचार में जुटे हैं।

आंदोलन की तैयारी

उसरी बचाव अभियान की टीम और सदस्य भी लगातार अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को शहर में बैठक कर कई लोगों के द्वारा आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया गया। अब यह आंदोलन सर्वदलीय रूप ले चुका है और कार्यक्रम के दौरान तिरंगा झंडा के साथ लोग खड़े होंगे।

पर्यावरण पर असर

उसरी बचाव अभियान कोर कमेटी के सदस्य डॉ. समीर राज चौधरी ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र पहले से पेयजल संकट झेल रहा है। ऐसे में यदि फैक्ट्री आम जनता के हिस्से का पानी लेगी तो जल संकट तय है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सदस्य आलोक मिश्रा ने कहा कि यदि पूंजीपति प्रकृति का दोहन करेंगे तो सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, वरना विरोध जारी रहेगा। राजेश सिन्हा ने कहा कि एक तरफ उसरी फॉल को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, वहीं आधा किलोमीटर पहले ही फैक्ट्री पानी उठाने की योजना बना रही है। इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की जाएगी। साथ ही पथ निर्माण विभाग को भी घेरा जाएगा। आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

आवश्यक प्रश्न

गिरिडीह में मानव शृंखला कब आयोजित की जाएगी?
मानव शृंखला 2 अगस्त को सुबह साढ़े 7 बजे आयोजित की जाएगी।
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