रीजनल कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण समेत आठ पदक जीते
गाजियाबाद के सेंट जोसेफ एकेडमी के खिलाड़ियों ने सीआईएससीई रीजनल कराटे चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक जीते। इसमें से तीन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रतियोगिता कानपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्कूल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।
गाजियाबाद, गुलशन भारती। सीआईएससीई की रीजनल कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। इसमें से तीन का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह सभी छात्र नंदग्राम स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी के छात्र हैं। प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर, कानपुर में आयोजित हुई। इसमें 12-13 जोन के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें सेंट जोसेफ एकेडमी के 15 छात्र शामिल हैं। इनमें से आठ ने पदक जीतकर स्कूल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रीजनल प्रदर्शन दर्ज किया। अनमोल वर्मा और अमन वर्मा ने अंडर-14 बालक वर्ग में, वहीं लावण्या त्यागी ने अंडर-17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।
यश, द्राक्षा चौहान और प्रियांश सागर ने रजत पदक जीता है, जबकि दिव्यांश कुमार और नमन पांचाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर अनमोल वर्मा, लावण्या त्यागी और प्रियांश सागर का सीआईएससीई राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। द्राक्षा चौहान, यश और दिव्यांश कुमार को स्टैंड-बाय में रखा गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर मोसेस ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सोच शिक्षा के साथ खेलों में भी बच्चों को अवसर देने की रही है। इसी कारण स्कूल ने एथलेटिक्स और योग के बाद अब कराटे में भी नई ऊंचाई हासिल की है। मैनेजर फादर थॉमस और कोच अमरदीप की भी सराहना की।
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