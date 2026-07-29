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हर घर तिरंगा अभियान के लिए आवेदन मांगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में हर घर तिरंगा आयोजन के तहत नगर निगम और निकायों में झंडों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डूडा से समन्वय करके झंडे प्राप्त करें। इच्छुक स्वयं सहायता समूह निर्धारित मानकों के अनुसार झंडा तैयार करने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

हर घर तिरंगा अभियान के लिए आवेदन मांगे

गाजियाबाद, दीपक सिरोही। जिला नगरीय विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी ने बताया कि शासन ने हर घर तिरंगा आयोजन के लिए नगर निगम और निकायों में झंडों वितरण का लक्ष्य रखा है। नगरीय निकायों को डूडा से समन्वय कर झंडा लेने के निर्देश दिए गए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गाजियाबाद के गठित शहरी क्षेत्र के इच्छुक स्वयं सहायता समूह निर्धारित मानकों के अनुसार झंडा तैयार करने के लिए आवेदन पत्र डूडा कार्यालय में दिनांक 31 जुलाई तक दे सकते हैं।

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