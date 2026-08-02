पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, पैर में लगी गोली

गाजीपुर (बारा)। गहमर पुलिस ने रविवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान कामाख्या धाम पुलिया पर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से दौ अवैध तमंचा, कारतूस सहित 90 हजार 620 रुपये नकद, सोने का लॉकेट, पांच मोबाइल फोन और लाल रंग की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बीते 29 जुलाई को रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नवली गांव निवासी मेराज कुरैशी ने गहमर थाने में तहरीर देकर बताया था कि दो अज्ञात लोग बकरा बेचने के बहाने उसे बसुका और करहियां के बीच मंदिर के पास ले गए।

वहां आरोपियों ने तमंचे से हमला कर उससे 60 हजार रुपये और सोने की चेन लूट ली थी। घटना में मोटरसाइकिल से गिरने के कारण उसका हाथ भी टूट गया था। वहीं गदाईपुर निवासी नवीन पांडेय से फोन पर 20 हजार रुपये की रंगदारी मांगने और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला भी सामने आया था।इन मामलों के बाद गहमर पुलिस एक्शन मोड में थी। वह लगातार मामले की खुलासा करने के लिए बदमाशों के लिए अभियान चला रहा थी। इसी दौरान रविवार की सुबह प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी और कामाख्या धाम चौकी प्रभारी संजय कुमार यादव पुलिस टीम के साथ रेवतीपुर सीमा के पास चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्धों को घेरने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में थाना मरदह का हिस्ट्रीशीटर सुधीर पासी उर्फ ध्रुव पासी निवासी नोनरा और समीम शाह निवासी मलेठी घायल हो गया। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, सुधीर पासी थाना मरदह का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ गाजीपुर, मऊ समेत कई जनपदों के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बरामद सामान में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं से संबंधित माल और चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन शामिल हैं। गहमर थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपी गोली लगने से घायल है। जिनका इलाज सीएचसी भदौरा पर चल रहा है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया जाएगा।