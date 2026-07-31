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सीडीओ ने वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने संजय नगर में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सहायता मिले। सीडीओ ने शिकायतों के निवारण और पुलिस सहायता पर जोर दिया। केंद्र पर अधिकतर शिकायतें 181 हेल्पलाइन के माध्यम से आती हैं।

सीडीओ ने वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया

गाजियाबाद, मोहित शर्मा। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने शुक्रवार को संजय नगर स्थित संयुक्त चिकित्सालय परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण कर वहां महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और केंद्र की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पीड़ित महिला को उसकी आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने सेंटर मैनेजर, पुलिस चौकी प्रभारी, केस वर्कर और अन्य कर्मचारियों से केंद्र पर आने वाले मामलों, उनके निस्तारण और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी मामले का निस्तारण तभी किया जाए, जब पीड़िता की समस्या का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो जाए।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग का सहयोग लिया जाए तथा जिन मामलों में प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, उनमें पुलिस चौकी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही केंद्र पर सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संबंधित विभागों के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और त्वरित सहायता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान सेंटर मैनेजर ने बताया कि अधिकांश शिकायतें 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिनमें जरूरत के अनुसार पीड़िताओं को चिकित्सा, काउंसलिंग, पुलिस सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

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