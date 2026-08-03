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सिधौना में दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में कांवड़ यात्रा के कारण लागू रूट डायवर्जन के चलते सिधौना बाजार में दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन एयरबैग के कारण बाकी यात्रियों की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर है।

सिधौना में दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, चालक घायल

गाजीपुर (खानपुर)। कांवड़ यात्रा के लिए लागू रूट डायवर्जन के बाद एक ही लेन में चलने पर रविवार देर रात सिधौना बाजार में दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक चालक घायल हो गया। एयरबैग खुल जाने से कारों में सवार अन्य लोगों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार वाराणसी की ओर से आ रही कार को निलेश कुमार निवासी राजीव नगर, सिगरा (वाराणसी) चला रहे थे। सामने से आ रही कार से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई। सामने वाली कार दीपक सिंह निवासी झोटना, भुड़कुड़ा की थी।

लेकिन चालक शुभम कुमार निवासी मनिहारी खास चला रहा था जिसके सिर में चोट लग गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। हादसे के चलते सिधौना बाजार में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।

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