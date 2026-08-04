Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता में विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में ‘आरोहण’ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में बालिका विद्यालय की छात्राओं ने ‘डॉस ऑफ डिवाइन’ विषय पर शिव पार्वती के विवाह का शानदार प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता में विजेता

गाजियाबाद, वंदना। राजनगर एक्सटेंशन स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में ‘आरोहण’ में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति कर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का विषय दिव्य नृत्यम- डॉस ऑफ डिवाइन था। इसमें श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शिव पार्वती के विवाह को अपनी नृत्य प्रस्तुति द्वारा बहुत आकर्षक रूप से दर्शाया। प्रतिभागी छात्राओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में एनसीआर के 23 स्कूलों ने प्रतिभाग किया था। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक ज्ञान प्रकाश गोयल, प्रधानाचार्य पूनम शर्मा ने सभी छात्राओं और संगीत विभाग की शिक्षिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।