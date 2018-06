राहुल गांधी का जन्मदिन, हरियाणा में आज से 'घर-घर कांग्रेस' अभियान की शुरुआत

आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आज उनका पहला जन्मदिन है। आज वे 48 वर्ष के हो गए। इस खास मौके पर पूरे देश में जश्न मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस कार्यालय में भी राहुल गांधी के जन्मदिवस पर एक खास समारोह का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पार्टी हरियाणा से कांग्रेस ‘घर-घर कांग्रेस’ अभियान शुरू करेगी।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा में ‘घर-घर कांग्रेस’ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के लोगों को वर्तमान भाजपा सरकार की चार वर्ष की नाकामियों की जानकारी देते हुए कांग्रेस के समर्थन में लामबंद किया जाएगा। तंवर ने पानी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार को इस बारे सार्वजनिक मंच से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

तंवर ने कहा कि बीते फरवरी माह से भाखड़ा से हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को भेजा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने केंद्र तथा राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के साथ मिलकर हरियाणा वासियों के हितों का सौदा किया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए हरियाणा के लोगों को भाजपा सरकार की वास्तविकता बताने का काम करेगी।

अशोक तंवर सोमवार को यहां पूर्व आईएएस प्रदीप कासनी तथा जेएनयू के छात्र नेता प्रदीप नरवाल को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कासनी ने कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था।

पीएम मोदी ने दी बधाई़

कांग्रेस अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्रम मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की।

Birthday greetings to Congress President Shri @RahulGandhi. I pray for his long and healthy life.