हिंदुस्तान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले घाघरा के 11 छात्र हुए सम्मानित
घाघरा के 11 छात्र-छात्राओं को हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ग्लोरियस एजुकेशनल एकेडमी और बिरसा एकेडमी के 60 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्राचार्य ने प्रतियोगिता के महत्व पर जोर दिया और अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
घाघरा, प्रतिनिधि। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले घाघरा प्रखंड के 11 छात्र-छात्राओं को हिंदुस्तान ओलंपियाड टीम की ओर से चेक देकर सम्मानित किया गया। घाघरा के ग्लोरियस एजुकेशनल एकेडमी और बिरसा एकेडमी के विद्यार्थियों ने सत्र 2025-26 में आयोजित ओलंपियाड में भाग लिया था। दोनों विद्यालयों के कुल 60 छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जिनमें चार विद्यार्थियों को 3100 रुपये, तीन को 2100 रुपये तथा चार को 1100 रुपये का चेक प्रदान किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मार्कशीट भी दी गई। मौके पर ग्लोरियस एजुकेशनल एकेडमी की प्राचार्य श्वेता पाठक और निदेशक दीपक पाठक ने कहा कि हिंदुस्तान ओलंपियाड बच्चों के सर्वांगीण विकास और प्रतिस्पर्धी क्षमता को निखारने का बेहतर मंच है।
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, ताकि उनका बौद्धिक विकास हो और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। कार्यक्रम में शिक्षक,अभिभावक और ग्रामीण बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे।
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