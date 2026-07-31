बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीजीपीएस बना चैंपियन

जीजीपीएस बोकारो की अंडर-17 बालक बास्केटबॉल टीम ने नारायण वर्ल्ड स्कूल, रोहतास (बिहार) में सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीत ली। टीम ने बीडी पब्लिक स्कूल, पटना को 37-9 और अयप्पा पब्लिक स्कूल, बोकारो को फाइनल में 22-16 से हराया। प्राचार्य ने छात्रों की मेहनत की सराहना की।

बोकारो, प्रतिनिधि। जीजीपीएस बोकारो की अंडर-17 बालक बास्केटबॉल टीम ने नारायण वर्ल्ड स्कूल, रोहतास (बिहार) में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विद्यालय की विजयी यात्रा की शुरुआत बीडी पब्लिक स्कूल, पटना पर 37-9 की शानदार जीत से हुई।

टीम की सफलता का सफर इसके बाद टीम ने ओडीएम सैफायर ग्लोबल स्कूल, रांची को 36-2 के बड़े अंतर से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबले में सेंट मैरीज़ स्कूल, जमशेदपुर को 26-21 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में मेज़बान नारायण वर्ल्ड स्कूल, सासाराम को 40-4 के एकतरफा मुकाबले में परास्त कर टीम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। फाइनल मुकाबले में अयप्पा पब्लिक स्कूल, बोकारो को 22-16 से हराकर जीजीपीएस ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। इस शानदार उपलब्धि के साथ विद्यालय की टीम ने 9 से 14 अक्टूबर तक संत जेवियर्स स्कूल, बठिंडा (पंजाब) में आयोजित होने वाली सीबीएसई राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सीबीएसई क्लस्टर-3 का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी अर्जित किया।

विजेताओं की सराहना विजेता टीम में कृष्ण कुमार (कप्तान, नमन कुमार ,आर्यन कुमार, ऋषव राज, हर्ष राज सिंह ,आशाद जिया, शिवम पांडेय, कृष्ण कुमार, उत्कर्ष उमंग व संस्कार शामिल रहे। विद्यालय के प्राचार्य अभिषेक कुमार ने विजेता खिलाड़ियों व प्रशिक्षक को हार्दिक बधाई देते हुए कहा यह सफलता खिलाड़ियों की कठोर मेहनत, अनुशासन और अटूट संकल्प का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, राज्य व सीबीएसई क्लस्टर-3 का गौरव बढ़ाएगी। गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष तरसेम सिंह व सचिव एसपी सिंह ने संयुक्त संदेश में विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षक व विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा यह उपलब्धि विद्यालय की उत्कृष्ट खेल संस्कृति, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा विद्यार्थियों की अथक मेहनत का प्रतिफल है।