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सीबीएसई जोनल जूडो चैंपियनशिप में जीजीपीएस की बेटियों का जलवा, जीते 13 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो के गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल की खिलाड़ियों ने प्रयागराज में आयोजित सीबीएसई जोनल बालिका जूडो चैंपियनशिप में 13 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। विद्यालय ने अंडर-19 वर्ग में चैंपियन ट्रॉफी जीती और तस्मिया को अंडर-19 की बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया।

सीबीएसई जोनल जूडो चैंपियनशिप में जीजीपीएस की बेटियों का जलवा, जीते 13 पदक

बोकारो। प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित सीबीएसई जोनल बालिका जूडो चैंपियनशिप में गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (जीजीपीएस) बोकारो की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय की बेटियों ने कुल 13 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर जीजीपीएस ने अंडर-19 वर्ग में चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि अंडर-17 वर्ग में रनर-अप ट्रॉफी हासिल कर एक और उपलब्धि दर्ज की। प्रतियोगिता का सबसे गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब कक्षा सातवीं की छात्रा तस्मिया को अंडर-19 वर्ग की बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया।

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विद्यालय की सात खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित होगी, जहां चयनित खिलाड़ी विद्यालय, बोकारो और झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय के प्राचार्य अभिषेक कुमार ने विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी है।

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