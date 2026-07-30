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जीएफ कॉलेज के छात्रों ने विवि की परीक्षा में लहराया परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा बीएससी बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के तृतीय वर्ष के परिणाम में जीएफ कॉलेज के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अदीबा नूरी ने बायोटेक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हंजला हबीब ने माइक्रोबायोलॉजी में पहले स्थान पर रहे। सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी गई।

जीएफ कॉलेज के छात्रों ने विवि की परीक्षा में लहराया परचम

शाहजहांपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा घोषित बीएससी बायोटेक एवं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में जीएफ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बीएससी बायोटेक तृतीय वर्ष में अदीबा नूरी ने 73.27 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम, ज़ैनशा वारसिया ने 72.67 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय तथा अफीफा नफीस ने 71.70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी तृतीय वर्ष में हंजला हबीब ने 69.43 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम, अफनान अंसारी ने 65.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा अगस्त्य दीक्षित ने 63.93 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विभागाध्यक्ष डॉ. श्वेता मल्होत्रा एवं नरेंद्र कुमार वर्मा ने भी छात्र-छात्राओं की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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