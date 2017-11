GES 2017: समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आईं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, देखें VIDEO

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ग्लोबल इकोनॉमिक समिट (जीईएस 2017) में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुकी हैं। भारत और अमेरिका मिलकर इस समिट का आयोजन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में यह समिट हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस समिट का उद्घाटन करेंगे।

10 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अमेरिकी राजदूत केनिथ जस्टर के साथ सोमवार को एक संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण और सुरेश प्रभु भी इस समिट में हिस्सा लेंगे।

#WATCH Ivanka Trump arrived in Hyderabad, late last night; will be attending Global Entrepreneurship Summit #GES2017 pic.twitter.com/3FozL12bF4