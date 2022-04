जर्मनी में सेवाएं देंगी केरल की 400 नर्स, स्वीडन और नार्वे समेत कई देशों ने भी जताई रिक्रूट की इच्छा

जर्मनी में प्लेसमेंट के लिए केरल की 400 नर्सों का चयन हुआ है। यह पहली बार है जब केरल से इतनी बड़ी संख्या में विदेश में प्लेसपेंट हो रहा है। इन नर्सों को जर्मनी भाषा सिखाने के बाद भेजा जाएगा।

