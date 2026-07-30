भारत से ग्रीन हाइड्रोजन खरीदेगा जर्मनी : एकरमैन
भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि भारत बड़े ऊर्जा निर्यातक के रूप में उभर सकता है। उन्होंने भारत से ग्रीन हाइड्रोजन का आयात करने का निर्णय लिया। दो देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के तहत हाइड्रोजन तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, और अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों पर बातचीत जारी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया में बड़े ऊर्जा निर्यातक के रूप में उभर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी भारत से ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ का आयात करेगा। एकरमैन राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ‘इंडो-जर्मन इंडस्ट्रीज डायलॉग’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख स्तंभ बताया। एकरमैन ने कहा कि दोनों देश हाइड्रोजन तकनीक में सहयोग बढ़ा रहे हैं। थिसेनक्रुप और बीएचईएल के बीच इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक पर समझौते, गुजरात के कच्छ में अडानी समूह के महत्वाकांक्षी सोलर-विंड प्रोजेक्ट्स और द्विपक्षीय एआई समझौते का जिक्र किया।भारत-जर्मनी
जल्द पनडुब्बी समझौता करेंगेराजदूत एकरमैन ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच जल्द ही अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों का समझौता हो सकता है। जानकारी के अनुसार, दोनों देश 90000 करोड़ से अधिक के समझौते ‘प्रोजेक्ट-75आई’ को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही छह पनडुब्बियां बनाई जाएंगी।
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