PM मोदी के साथ एंजेला मर्केल ने किया गांधी स्मृति का भ्रमण, दी श्रद्धांजलि

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां गांधी स्मृति का भ्रमण किया। धानमंत्री ने यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जर्मन चांसलर का स्वागत किया। इस प्रतिमा का निर्माण जानेमाने मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। गांधी स्मृति के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने मर्केल को बताया कि यह स्मारक वहां बनाया गया है जहां गांधीजी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने बिताये थे और जहां 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या कर दी गयी थी।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''चांसलर मर्केल को दिल्ली में गांधी स्मृति का भ्रमण कराया। महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत जर्मनी में गुंजायमान होते हैं और उसके नागरिकों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने गांधी स्मृति के अपने दौरे की तस्वीरें भी साझा कीं। इसके बाद दोनों नेताओं ने संग्रहालय में मशहूर कलाकार उपेंद्र महारथी तथा शांति निकेतन के नंदलाल बोस की शिष्या भारतीय-हंगरियन पेंटर एलिजाबेथ ब्रूनर की कलाकृतियों को निहारा।

उन्होंने 'अहिंसा तथा 'सत्याग्रह के विचारों पर बिराद राजाराम याग्निक द्वारा निर्मित डिजिटल गैलरी को भी देखा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्केल ने शहीद स्तंभ पर महात्म गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले मर्केल ने आज मोदी के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में महात्मा गांधी का उल्लेख किया था।

Took Chancellor Merkel to Gandhi Smriti in Delhi. The thoughts and principles of Mahatma Gandhi reverberate in Germany and inspire its citizens. pic.twitter.com/7EnjpUfnop