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जमरानी बांध: भौगोलिक चुनौतियों के कारण 25 फीसदी तक बढ़ेगी लागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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देवेंद्र रौतेला, हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में भौगोलिक चुनौतियों के कारण लागत 25 फीसदी तक बढ़ने की आशंका है। बांध स्थल पर पहाड़ियों में दरारें मिलने से इसे अतिरिक्त मजबूत करना पड़ रहा है, जिससे परियोजना पर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च होगा।

जमरानी बांध: भौगोलिक चुनौतियों के कारण 25 फीसदी तक बढ़ेगी लागत
जमरानी बांध: भौगोलिक चुनौतियों के कारण 25 फीसदी तक बढ़ेगी लागत

देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में सामने आ रही भौगोलिक चुनौतियों के कारण इसके निर्माण की लागत 25 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। बांध स्थल पर नदी के दोनों छोर की पहाड़ियों में दरारें और कमजोरी मिलने से उन्हें पूर्व निर्धारित योजना के मुकाबले अतिरिक्त मजबूत करना पड़ रहा है।गौला नदी के अपर स्ट्रीम में पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमरानी बांध का निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ियों की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कार्य कराए जाने से परियोजना पर 900 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त खर्च होने के आसार हैं।

वर्तमान में इस परियोजना के लिए 3,678 करोड़ रुपये का बजट है

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