सेना को बनाया जा रहा अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी
थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने बरेली में उत्तर भारत एरिया मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, युद्धक क्षमता और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों की समीक्षा की। प्रमुख प्राथमिकताओं में आधुनिक तकनीक, स्वदेशी समाधान और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण शामिल हैं। साथ ही, कैंट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी।
थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने बरेली स्थित उत्तर भारत एरिया मुख्यालय (यूबी एरिया) का दौरा कर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, युद्धक क्षमता और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों को लेकर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र की मौजूदा ऑपरेशनल स्थिति, आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली, स्वदेशी तकनीकों के उपयोग और युद्धक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्धक तैयारी, अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाना और आत्मनिर्भरता भविष्य की भारतीय सेना की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। इन आधारों पर सेना को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आधुनिक तकनीक, स्वदेशी समाधान और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के समन्वय से सेना की क्षमता लगातार बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी अभियान या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
सैन्य गतिविधियों की समीक्षाजनरल धीरज सेठ मंगलवार सुबह लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ सैन्य गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद अपराह्न वह बरेली स्थित उत्तर भारत एरिया मुख्यालय पहुंचे। रात्रि प्रवास के दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और बुधवार को ऑपरेशनल तैयारियों एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
कैंट क्षेत्र में सुरक्षा रही चाक-चौबंद
सुरक्षा व्यवस्था
सेना प्रमुख के दौरे को देखते हुए मंगलवार दोपहर से ही कैंट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। प्रमुख मार्गों पर सेना और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई तथा कुछ संवेदनशील रास्तों पर आम लोगों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रही। सुरक्षा कारणों से पूरे दौरे के दौरान कैंट क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती गई।
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