सेना को बनाया जा रहा अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी

थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने बरेली स्थित उत्तर भारत एरिया मुख्यालय (यूबी एरिया) का दौरा कर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, युद्धक क्षमता और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों को लेकर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र की मौजूदा ऑपरेशनल स्थिति, आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली, स्वदेशी तकनीकों के उपयोग और युद्धक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्धक तैयारी, अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाना और आत्मनिर्भरता भविष्य की भारतीय सेना की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। इन आधारों पर सेना को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आधुनिक तकनीक, स्वदेशी समाधान और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के समन्वय से सेना की क्षमता लगातार बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी अभियान या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।