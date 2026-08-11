सेना प्रमुख राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले
चंडीगढ़ में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान नागरिक-सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। जनरल सेठ ने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए राज्य सरकार की नीतियों का भी आभार व्यक्त किया।
चंडीगढ़, एजेंसी। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दोनों बैठकों में नागरिक-सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जनरल सेठ ने लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और सेना मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।सेना प्रमुख बनने के बाद राज्यपाल के साथ जनरल सेठ की यह पहली मुलाकात थी। कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जनरल सेठ ने राष्ट्र निर्माण के लिए सेना की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी राज्य सरकार की नीतियों के लिए आभार जताया। उन्होंने राज्यपाल को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें