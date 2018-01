सेना दिवसः आतंकियों की मदद कर रही है पाक सेना, सबक सिखाने को देते रहेंगे जवाब- आर्मी चीफ बिपिन रावत

भारतीय सेना आज 70वां सेना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों और देशवासियों को सेना दिवस की बधाई दी। इस दौरान तीनों सेना प्रमुखों ने इंडिया गेट पर जाकर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने परेड का निरीक्षण और सलामी ली।

Army Chief General Bipin Rawat at Cariappa Parade grounds in Delhi on #ArmyDay pic.twitter.com/gwDX4ybgNl