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नोएडा टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई टली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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गाज़ियाबाद में टेंडर घोटाले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआई अदालत में नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय की। 2011 में भूमिगत केबल डालने के टेंडर में अनियमितताओं की वजह से 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 14 लोग इस मामले में आरोपी हैं।

नोएडा टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई टली

गाजियाबाद, नोएडा। टेंडर घोटाला मामले में गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। गवाह के उपस्थित नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय ने अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है। सीबीआई के अनुसार वर्ष 2011 में भूमिगत केबल डालने के टेंडर में अनियमितता कर नियमों की अनदेखी करते हुए मनचाही फर्मों को ऊंची दरों पर ठेके दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को करीब 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह समेत 14 लोग आरोपी हैं। अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है।

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