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पांच जोन व 54 सेक्टर में बंटेगा पितृपक्ष मेला क्षेत्र, सफाई पर रहेगी ड्रोन की नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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पांच जोन व 54 सेक्टर में बंटेगा पितृपक्ष मेला क्षेत्र, सफाई पर रहेगी ड्रोन की नजरपांच जोन व 54 सेक्टर में बंटेगा पितृपक्ष मेला क्षेत्र, सफाई पर रहेगी

पांच जोन व 54 सेक्टर में बंटेगा पितृपक्ष मेला क्षेत्र, सफाई पर रहेगी ड्रोन की नजर

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 26 सितंबर से शुरू होगा। मेला क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए गया नगर निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष मेला क्षेत्र को पांच जोन और 54 सेक्टर में विभाजित कर सफाई व्यवस्था संचालित की जाएगी। इसके लिए लगभग 39 हजार मैन पावर की तैनाती की संभावना है। नगर निगम ने सफाई एजेंसी के चयन के लिए निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और प्रस्ताव प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसी का चयन किया जाएगा। तकनीक के सहारे होगी निगरानी

सफाई व्यवस्था की निगरानी

मेयर गणेश पासवान ने बताया कि इस बार सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड में निर्णय भी लिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इससे विभिन्न घाटों, प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और किसी भी स्थान पर गंदगी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मेला अवधि के दौरान विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के घाटों, प्रमुख पिंडदान स्थलों, पार्किंग क्षेत्र, धर्मशालाओं और मुख्य मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक सेक्टर में सफाई कर्मियों की अलग-अलग टीम तैनात होगी, जो शिफ्टवार कार्य करेगी। कचरा संग्रहण, उठाव और निस्तारण की व्यवस्था भी लगातार जारी रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विशेष व्यवस्था की योजना

घाटों से लेकर प्रमुख मार्गों तक विशेष व्यवस्था

लोक स्वच्छता पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को पांच जोन और 54 सेक्टर में बांटा गया है। मंदिर व उसके आसपास के इलाके को कोर एरिया में गेवाल बिगहा, मंगलागौरी, रामसागर, गोदावरी इन इलाकों को बफर एरिया में इसके बाद गांधी मैदान स्टेशन रोड, स्वराजपुरी रोड, जीबी सहित अन्य इलाके को आउटर एरिया, आवासन एरिया जहां पिंडदानी या पुलिस बल ठहरेंगे और प्रशासनिक एरिया जहां कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। इस तरह से बांट कर मेला क्षेत्र की निगरानी होगी।

तामाम तैयारी समय पर

मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्था होगी दुरूस्त

नगर आयुक्त डॉ. गगन ने कहा कि पितृपक्ष मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय रहते सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि मेला प्रारंभ होने से पहले पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो सके। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।

सामान्य प्रश्न

पितृपक्ष मेला कब शुरू होगा?
पितृपक्ष मेला 26 सितंबर से शुरू होगा।
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