गया जंक्शन: वन-बी प्लेटफॉर्म का कायाकल्प पूरा, अब प्लेटफॉर्म एक के विस्तार की बारी

-अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से बदला वन-बी प्लेटफॉर्म का स्वरूप -प्लेटफॉर्म

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जंक्शन के पुनर्विकास कार्य में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। कुछ समय से चल रहा वन-बी प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे अब इस प्लेटफॉर्म का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक चौड़ा, सुरक्षित और आधुनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा जहां बेहतर प्रकाश व्यवस्था, यात्री सुविधाएं और सुगम आवागमन की व्यवस्था की गई है। पूर्व के वर्षों से वन-बी प्लेटफॉर्म की स्तिथि समुचित रख रखाव के अभाव में काफी दयनीय बनी हुई थी। अब इसकी सूरत बदल गई है। इसके साथ ही अब रेलवे की प्राथमिकता प्लेटफॉर्म नंबर-एक के विस्तारीकरण पर है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पर्याप्त चौड़ाई नहीं होने के कारण यात्रियों को भीड़भाड़ और आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय यात्रियों को असुविधा होती है। रेलवे का मानना है कि विस्तारीकरण पूरा होने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी。

प्लेटफॉर्म नंबर-एक का विस्तारीकरण रेल कंस्ट्रक्शन विभाग के अभियंता हरि गोविंद राय ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जंक्शन का पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर-एक के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ करने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे प्रशासन से आवश्यक मेगा ब्लॉक की अनुमति मांगी गई है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अनुमति मिलते ही निर्माण एजेंसी कार्य शुरू कर देगी।

यात्री सुविधाओं में सुधार उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन परिचालन को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर-एक की चौड़ाई बढ़ेगी तथा यात्रियों को आधुनिक शेड, बेहतर फर्श, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवाजाही और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अंतिम विकास की दिशा रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जंक्शन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। वन-बी प्लेटफॉर्म का कायाकल्प इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जबकि प्लेटफॉर्म नंबर-एक का विस्तारीकरण पूरा होने के बाद गया जंक्शन की यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। यात्रियों को उम्मीद है कि मेगा ब्लॉक की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह बहुप्रतीक्षित कार्य शीघ्र शुरू होगा।