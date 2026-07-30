Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों को न हो असुविधा, व्यवस्था दुरुस्त करें: डॉ. प्रेम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

विधानसभा अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक पितृपक्ष मेला शुरू

पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों को न हो असुविधा, व्यवस्था दुरुस्त करें: डॉ. प्रेम
पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों को न हो असुविधा, व्यवस्था दुरुस्त करें: डॉ. प्रेम

गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2026 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गुरुवार को गया जिला अतिथि गृह सभागार में नगर आयुक्त और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मेला क्षेत्र में सड़क, नाली, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, चापाकल, शौचालय, सफाई, पहुंच पथ सहित अन्य नागरिक सुविधाओं की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

तैयारियों की समीक्षा

पितृपक्ष मेला क्षेत्र के सभी वार्डों में तालाबों व पिंडदान वेदियों की नियमित सफाई, गया कॉलेज खेल परिसर, केंदुई बस स्टैंड व टेंट सिटी तक पहुंच पथ निर्माण, सिकड़िया मोड़ बस स्टैंड पर जनसुविधाओं की बहाली और शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही शहर को आकर्षक व हरित स्वरूप देने के लिए विकसित किए जा रहे वर्टिकल गार्डन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

श्रद्धालुओं की सुविधाएं

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि गया जी का पितृपक्ष मेला विश्वभर में आस्था का केंद्र है। यहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान व तर्पण के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला शुरू होने से पहले सभी सड़कें, घाट, तालाब, पिंडदान वेदियां, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों का निर्माण सिकड़िया मोड़, सीताकुंड और कंडी नवादा के समीप कराया जाएगा, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 50 स्थानों पर वर्टिकल गार्डन विकसित करने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। वर्तमान में जिला अतिथि गृह और एटी गेट संख्या-5 के समीप वर्टिकल गार्डन तैयार किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि मेला क्षेत्र की 54 पिंडदान वेदियों की सफाई युद्धस्तर पर जारी है तथा सभी प्रमुख तालाबों की नियमित सफाई कराई जा रही है। डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि पितृपक्ष मेला के सफल आयोजन के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया तथा डीएम एवं नगर आयुक्त द्वारा कराई जा रही तैयारियों की सराहना की। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने भी अपने सुझाव दिए।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।