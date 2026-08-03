शिकायतों के निस्तारण में नोएडा के 23 थाने अव्वल

मुख्यमंत्री कार्यालय की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत जुलाई में गौतमबुद्धनगर पुलिस का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। 27 में से 23 थानों ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया। हालांकि, चार थानों की रैंकिंग कमजोर रही है। अधिकारियों ने सुधार की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संचालित आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने जुलाई माह में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शासन स्तर से सोमवार को जारी रैंकिंग में पुलिस कमिश्नरेट के 27 में से 23 थानों ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि, फेज-3, दनकौर, जारचा और सेक्टर-126 थानों की रैंकिंग अपेक्षाकृत कमजोर रही, जिसके बाद इन थानों के प्रदर्शन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई माह की रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करने वाले थानों में सेक्टर-20, सेक्टर-24, सेक्टर-39, सेक्टर-49, सेक्टर-58, सेक्टर-63, सेक्टर-113, , सेक्टर-142, एक्सप्रेसवे, फेस-1, फेस-2, बिसरख, बादलपुर, सूरजपुर, बीटा-2, नॉलेज पार्क, इकोटेक-1, इकोटेक-3, रबूपुरा,महिला थाना, दादरी और जेवर शामिल रहे। इन थानों ने शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण कर शीर्ष रैंक बरकरार रखी। वहीं, फेज-3, दनकौर, जारचा और सेक्टर-126 थाने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके。

शिकायत निवारण की गुणवत्ता और निगरानी पुलिस अधिकारियों के अनुसार आईजीआरएस रैंकिंग केवल शिकायतों का निस्तारण करने पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि शिकायत के गुणवत्तापूर्ण समाधान, समय सीमा का पालन, शिकायतकर्ता से फीडबैक और संतुष्टि जैसे मानकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी कारण प्रत्येक शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी लगातार आईजीआरएस शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक लंबित शिकायत की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन थानों की रैंकिंग कमजोर रही है, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी और शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

भविष्य की योजनाएं पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पिछले कई महीनों से आईजीआरएस रैंकिंग में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद की व्यवस्था के कारण जनसुनवाई प्रणाली अधिक प्रभावी हुई है। आने वाले महीनों में सभी थानों को फिर से प्रथम श्रेणी में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को उनकी शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान मिल सके।