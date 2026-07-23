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नीट में सफल बिटिया को विद्यालय ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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नगर पंचायत क्षेत्र की गौरवी बरनवाल ने मेहनत से नीट परीक्षा 2026 में 9440 रैंक प्राप्त की है। यह उनकी दूसरी कोशिश थी। इस सफलता पर रघुकुल एकेडमी के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने उनका सम्मान किया, जिससे विद्यालय और क्षेत्र का मान बढ़ा। गौरवी के पिता चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट हैं।

नीट में सफल बिटिया को विद्यालय ने किया सम्मानित

लंभुआ, संवाददाता। नगर पंचायत क्षेत्र की गौरवी बरनवाल ने मेहनत करके नीट परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की,गौरवी को दूसरे प्रयास में सफलता मिली उसने ऑल इंडिया में 9440 रैंक प्राप्त किया। गौरवी की इस सफलता पर रघुकुल एकेडमी के प्रबंधक रामतीरथ सिंह व प्रधानाचार्य संगीता सिंह ने सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि गौरवी के सफलता से विद्यालय के साथ क्षेत्र का भी मान बढ़ा है। बताते चले गौरवी के पिता संतोष बरनवाल चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। गौरवी ने जूनियर हाईस्कूल तक की एकेडमिक शिक्षा रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, लम्भुआ से प्राप्त की थी।

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