केरल के दिग्गज राजनेता का निधन, पहली विधानसभा की अकेली जीवित सदस्य थीं गौरी अम्मा

केरल के दिग्गज राजनेता और 1957 में ई. एम. एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार की सदस्य, के.आर. गौरी अम्मा का मंगलवार को निधन हो गया। वह 102 वर्ष की थीं और बीमारियों के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने मंगलवार सुबह 7 बजे आईसीयू में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।

केरल में सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में से एक मानी जाने वाली, गौरी अम्मा, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया गया था, पहली केरल विधानसभा की अकेली जीवित सदस्य थीं। जेएसएस नेता केआर गौरी अम्मा केरल की पहली राजस्व मंत्री भी थीं।

First Revenue Minister of Kerala, KR Gouri Amma passes away at a hospital in Thiruvananthapuram. She was 102 years old. pic.twitter.com/OWCab7gPRK