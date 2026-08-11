इतिहास के शोधार्थी गौरव बने सहायक प्राध्यापक
सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय के शोधार्थी गौरव कुमार का चयन राजकीय डिग्री कॉलेज बोखड़ा, सीतामढ़ी में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ है। उनके चयन से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है, और शिक्षकों ने इसे मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया। गौरव ने सफलता का श्रेय अपने समर्थकों को दिया।
भभुआ, नगर संवाददाता। सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय के इतिहास विभाग के शोधार्थी गौरव कुमार का चयन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत राजकीय डिग्री कॉलेज बोखड़ा, सीतामढ़ी में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ है। उनके चयन से महाविद्यालय परिवार, इतिहास विभाग के शोधार्थियों और पैतृक गांव दवनपुर में खुशी का माहौल है। शोध मार्गदर्शक डॉ. अजीत कुमार राय के निर्देशन में गौरव ने निरंतर अध्ययन और शोध कार्य किया। उनके चयन को शिक्षकों ने मेहनत, लगन, अनुशासन और अकादमिक प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। प्राचार्य डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा, डॉ. वंशीधर उपाध्याय, डॉ. प्रियंका मिश्रा और डॉ. अजीत कुमार राय ने उन्हें बधाई दी।
इतिहास विभाग की डॉ. संगीता सिंह समेत शोधार्थी ओमप्रकाश पटेल, सत्यम कुमार, आदित्य और अंकित ने भी गौरव को शुभकामनाएं दीं। गौरव ने सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों, शोध मार्गदर्शक और महाविद्यालय परिवार के सहयोग को दिया।
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