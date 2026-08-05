गो-आधारित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया
अम्बेडकरनगर में गो सेवा एवं गोधन संवर्धन अनुसंधान केन्द्र द्वारा गौ संरक्षण संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। लोगों ने देशी गाय के संरक्षण और गो-आधारित जीवनशैली को अपनाने का संकल्प लिया। अध्यक्ष ने बताया कि देशी गायें आर्थिक रूप से लाभकारी हैं और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
अम्बेडकरनगर। गो सेवा एवं गोधन संवर्धन अनुसंधान केन्द्र के मल्लेपुर सरैया कार्यालय पर गौ संरक्षण संकल्प अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों ने देशी गाय के संरक्षण एवं गो-आधारित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। संस्थान अध्यक्ष हनुमान प्रसाद तिवारी ने कहा कि देशी नस्लों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना होगा। उन्होंने देशी गाय पर कम खर्च आता है और लाभ अधिक देती हैं। महासचिव डीआर निगम ने बताया कि गो-आधारित मॉडल से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। एक गाय एक परिवार योजना, पंचगव्य उत्पाद एवं गोबर -गोमूत्र आधारित उद्योगों से स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।
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