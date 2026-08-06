दिल्ली में दो दिवसीय बैठक के लिए फारबिसगंज से रवाना हुए गौ भक्त
फारबिसगंज से प्रदेश के गोकृत्रिम भक्त दिल्ली में गौ सम्मान आह्वान अभियान की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हुए। अभियान का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है। मनोज सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता गोकृत्रिम संरक्षण के लिए विशेष कानून और मंत्रालय की मांग कर रहे हैं।
फारबिसगंज, एक संवाददाता। देशव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत राजधानी दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए फारबिसगंज से दर्जनों गौ भक्त बुधवार की देर संध्या सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक एवं गौ सम्मान आह्वान अभियान के जिला प्रभारी मनोज सोनी ने किया।
अभियान के उद्देश्य
रवाना होने से पूर्व मनोज सोनी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तथा गौवंश के संरक्षण, पालन-पोषण और देखरेख के लिए विशेष कानून एवं मंत्रालय का गठन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि देशभर के साधु-संतों के आह्वान पर गौ सम्मान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के पहले चरण में अनुमंडल पदाधिकारी तथा दूसरे चरण में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अब आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अररिया जिले से करीब 20 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। मनोज सोनी ने कहा कि जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक शांतिपूर्ण एवं कानूनी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।
दिल्ली रवाना होने वाले कार्यकर्ता
दिल्ली रवाना होने वालों में मनोज सोनी, शक्ति मंडल, विश्वजीत कुमार, राजकुमार सोनी, करण कर्मकार, सूरज कुमार, अजय पासवान, राजेंद्र मंडल, सुजीत कुमार, राजू कुमार, अभिजीत यादव, राहुल गुप्ता और अंकित शाह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें