गैस लिकेज से पंजाब में झुलसे जख़्मी मजदूर को इलाज बके लिए vभेजा बेगूसराय

गैस लिकेज से पंजाब में झुलसे जख़्मी मजदूर को इलाज बके लिए vभेजा बेगूसराय
बेगूसराय के नावकोठी के दो मजदूर पंजाब के लुधियाना में चाय बनाते समय गैस लिकेज की चपेट में आ गए। रसोईया हरदेव पासवान गंभीर रूप से झुलस गए। घायल ने संवेदक से पाइप बदलने की मांग की थी, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन खर्च का आरोप परिजनों पर है।
बेगूसराय नावकोठी के दो मजदूर पंजाब के लुधियाना के फागुआरा स्थित एक चिमनी भट्ठे पर चाय बनाने के दौरान गैस लिकेज हो गया। इसमें रसोईया हरदेव पासवान झुलसने से गंभीर रूप से जख़्मी हो गये। वह गौरीपुर गांव निवासी राम देव पासवन का पुत्र है। इसमें खास बात यह कि संवेदक ने जख़्मी का प्राथमिक उजचार कराकर इलाज के लिए बेगूसराय भेज दिया। शनिवार को जख़्मी को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां बर्न वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। जख़्मी के अनुसार समस्या के राम किशुन महतो 20 मजदूरों का खाना बनाने के लिए पंजाब ले गया था।
जख़्मी ने संवेदक को बताया था कि सिलेंडर का पाइप सड़ा हुआ है। इसे बदल दीजिये। लेकिन पाइप बदला नहीं गया और आग लग गयी। फिलहाल जख़्मी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के लिए खर्च नहीं दिया गया।
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।