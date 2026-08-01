ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस के लिए देने होंगे 17 सौ रुपये
अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको दोहरी मूल्य प्रक्रिया के तहत गैस प्राप्त करना होगा। ई-केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को 1050 रुपये में गैस नहीं मिलेगी।
ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस के लिए देने होंगे 17 सौ रुपये घरेलू गैस के लिए दोहरी मूल्य प्रक्रिया जल्द होगी लागू, देना होगा बाजार मूल्य बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको दोहरी मूल्य प्रक्रिया के तहत गैस प्राप्त करना होगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया
पीपी इंडेन के वितरक सुनील कुमार ने बताया कि गैस वितरण में दोहरी प्रक्रिया की शुरुआत होने का संकेत कंपनी द्वारा दी गयी है। ई-केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को 1050 रुपये में गैस नहीं मिलेगी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 17 सौ रुपये देने होंगे। खास बात यह कि गैस उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाईल से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
ई-केवाईसी कैसे करें
ऐसे करें ई-केवाईसी : अपने फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। अपने गैस कनेक्शन से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से ऐप में साइन इन या रजिस्टर करें। ई-केवाईसी विकल्प चुनें। एलपीजी सेक्शन में जाकर ई-केवाईसी या आधार के विकल्प पर क्लिक करें। निर्देशों का पालन करते हुए चेहरा स्कैन करें। आधार डेटा से मिलान होने के बाद आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगी। यदि आप घर से ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी गैस एजेंसी के पास जाएं। वहां बायोमेट्रिक मशीन से अपनी उंगलियों के निशान या चेहरे के प्रमाणीकरण द्वारा केवाईसी करवा सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
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