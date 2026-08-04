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गारू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन बीएलओ सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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गारू प्रखंड के तीन बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में मतदाता सूची के कार्य में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। बीडीओ अभय कुमार ने प्रखंड कार्यालय में उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सम्मानित बीएलओ में अरुणा उरांव, मंजिता कुमारी और बसंती देवी शामिल हैं।

गारू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन बीएलओ सम्मानित

गारू प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रथम चरण में मतदाता सूची से संबंधित वितरण, प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गारू प्रखंड के तीन बीएलओ को सम्मानित किया गया। बीडीओ अभय कुमार ने प्रखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। सम्मानित बीएलओ में बूथ संख्या-218 की अरुणा उरांव, बूथ संख्या-226 की मंजिता कुमारी तथा बूथ संख्या-233 की बसंती देवी शामिल हैं।

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