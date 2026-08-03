पुलिस की गरुणा ओर अभया बिग्रेड टीम की कार्रवाई से अपराधियों पर कसने लगा शिकंजा
पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित गरुणा टीम और अभया ब्रिगेड की संयुक्त कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सोमवार को कोनहारा घाट क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोर रंगे हाथ पकड़े गए। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित स्पेशल मोबाइल गश्ती दल गरुणा टीम और अभया ब्रिगेड (पुलिस दीदी) की संयुक्त कार्रवाई से जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने लगा है।
गिरफ्तारी की जानकारी
सोमवार को कोनहारा घाट क्षेत्र में गश्त के दौरान दोनों टीमों ने सक्रिय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 02 चोर को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से चोरी के प्रयास में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विशेष अभियान
प्रारंभिक पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए वैशाली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य पूरे गिरोह का उद्भेदन कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
महिलाओं की सुरक्षा
महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा के लिए गठित अभया ब्रिगेड (पुलिस दीदी) और गरुणा टीम हाजीपुर शहरी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पार्कों, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रोजाना वाहन जांच, रोको-टोको अभियान और सघन गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज गश्त के दौरान अभया ब्रिगेड ने एक युवती के साथ छेड़खानी कर रहे एक लड़के को मौके पर ही निरुद्ध किया। साथ ही नशा कर रहे कुछ युवकों को नशे की सामग्री के साथ पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। कानून का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। -घनश्याम कुमार
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