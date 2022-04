कोरोना की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच अंतर घटेगा या बढ़ेगा? फैसला आना बाकी

सरकार हाल ही में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रीकॉशन डोज शुरू कर चुकी है। कनीकी विशेषज्ञ पैनल एक बार फिर मंथन कर रहा है कि कोरोना की दूसरी खुराक और प्रीकॉशन डोज के बीच कितना अंतर रखा जाए।

इस खबर को सुनें