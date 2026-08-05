Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आने वाले समय में गांगूडीह गांव दिखेगा झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर: प्रदीप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

झारखंड के जामताड़ा जिले के गांगूडीह गांव को जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता प्रदीप मंडल ने गुरुजी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत गांगूडीह से की थी।

आने वाले समय में गांगूडीह गांव दिखेगा झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर: प्रदीप

जामताड़ा जिला का गांगूडीह गांव जल्द हीं झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर दिखने लगेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यह कर्मभूमि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सह कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल ने मंगलवार को गुरु जी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान गांगूडीह गांव में कहीं। गुरुजी के पहली पुण्यतिथि पर उनके आंदोलन काल की कर्मभूमि रही गांगूडीह गांव में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष सह युवा नेता प्रदीप मंडल ने की। इस दौरान केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल ने गुरुजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?

वही प्रदीप ने कहा कि गुरु जी ने महाजनी प्रथा के विरुद्ध गांगूडीह से बिगुल फूंक था और यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरी इलाके में फैल गया। लोगों ने उनकी इस आंदोलन को समर्थन दिया उसके बाद गुरुजी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष देवीसन हांसदा, झामुमो नेता इम्तियाज अंसारी, लालू अंसारी, रिजवान शेख, सुधांशु शेखर, सादिक अंसारी, ताहा अंसारी, राजीव राणा, अमन अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गुमला में निकली विशाल श्रद्धांजलि पदयात्रा
ये भी पढ़ें:Dumka News: झारखंड के जन-जन के दिलों में जीवित हैं दिशोम गुरु: डॉ लुईस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।