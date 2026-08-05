आने वाले समय में गांगूडीह गांव दिखेगा झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर: प्रदीप
झारखंड के जामताड़ा जिले के गांगूडीह गांव को जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता प्रदीप मंडल ने गुरुजी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत गांगूडीह से की थी।
जामताड़ा जिला का गांगूडीह गांव जल्द हीं झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर दिखने लगेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यह कर्मभूमि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सह कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल ने मंगलवार को गुरु जी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान गांगूडीह गांव में कहीं। गुरुजी के पहली पुण्यतिथि पर उनके आंदोलन काल की कर्मभूमि रही गांगूडीह गांव में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष सह युवा नेता प्रदीप मंडल ने की। इस दौरान केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल ने गुरुजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
वही प्रदीप ने कहा कि गुरु जी ने महाजनी प्रथा के विरुद्ध गांगूडीह से बिगुल फूंक था और यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरी इलाके में फैल गया। लोगों ने उनकी इस आंदोलन को समर्थन दिया उसके बाद गुरुजी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष देवीसन हांसदा, झामुमो नेता इम्तियाज अंसारी, लालू अंसारी, रिजवान शेख, सुधांशु शेखर, सादिक अंसारी, ताहा अंसारी, राजीव राणा, अमन अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे।
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