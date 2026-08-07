गैंगस्टर के तीन आरोपी गिरफ्तार
मानधाता पुलिस ने शुक्रवार को तौकलपुर के पास तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। जावेद, असीर अहमद और मो. मुजीब विभिन्न थानों में कई मुकदमों में वांछित थे। जावेद पर सात, असीर पर छह और मो. मुजीब पर चार मुकदमे दर्ज हैं।
वैशपुर। मानधाता पुलिस ने शुक्रवार को तौकलपुर के पास से जावेद उर्फ मिट्ठ, असीर अहमद निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर और मो. मुजीब निवासी थरवई थाना देल्हूपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। जावेद पर हथिगंवा, मानधाता व देल्हूपुर थानों में सात मुकदमे, असीर अहमद पर मानधाता और देल्हूपुर थानों में 6 मुकदमे, मो. मुजीब पर मानधाता, देल्हूपुर थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं।
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