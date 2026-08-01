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25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, डेढ़ साल से पुलिस कर रही थी तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा में पुलिस ने 25 हजार के इनामी गैंगस्टर शीलू उर्फ शैलेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया। वह मैनपुरी का निवासी है और पिछले डेढ़ वर्ष से बांछित था। पुलिस ने उसे दतावली नहर पुल के पास घेराबंदी करके पकड़ा। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, डेढ़ साल से पुलिस कर रही थी तलाश

इटावा। गैंगस्टर एक्ट में लंबे समय से बांछित चल रहे 25 हजार के इनामी गैंगस्टर बदमाश को पुलिस ने घेरेबंदी करके दबोच लिया। आरोपी बदमाश मैनपुरी जिले का रहने वाला है। एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को दबोच लिया है। उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस शनिवार की सुबह गश्त पर थी।

पुलिस की सूचना

तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक बांछित बदमाश दतावली नहर पुल के पास मौजूद है। जानकारी पर पुलिस ने घेरेबंदी की और पुलिस ने बदमाश को घेरकर ललकारा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने को कहा लेकिन वह भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम शीलू उर्फ शैलेंद्र उर्फ शीलेन्द्र मिश्रा निवासी मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के परोंख गांव का है।

अपराध का इतिहास

छानबीन में पता चला कि फ्रेंड्स कालोनी थाना और दर्ज चोरी के मामले में पिछले डेढ़ वर्ष से बांछित चल रहा था। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी प्रभारी अमित मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ सफलता हासिल की। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा, हेड कांस्टेबल मोहित कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल गौरव तथा महिला कांस्टेबल प्रगति शामिल रहीं।

कोर्ट में पेशी

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसपी सिटी ने बताया कि शीलेंद्र के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

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