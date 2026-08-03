घाघीडीह जेल में रहते सुजीत सिन्हा ने खड़ा कर लिया था नेटवर्क, दशरथ शुक्ला संभालता था कमान

जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मार दिया गया। उसने जेल के भीतर रहते हुए एक मजबूत गिरोह स्थापित किया था। इसके नेटवर्क में रंगदारी, ठेकेदारी और अपराध शामिल थे। हाल ही में गिरफ्तार दशरथ शुक्ला, सुजीत का अहम सहयोगी था। पुलिस ने इस गिरोह की साजिशों को विफल किया है।

जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने अपराध की दुनिया में ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था, जो जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद सक्रिय रहा। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारागार में बंद रहने के दौरान उसने जेल के भीतर ही मजबूत गिरोह तैयार कर लिया था। जेल से ही वह अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी, ठेकेदारी और संगठित अपराधों का संचालन करता था। हाल ही में गिरफ्तार दशरथ शुक्ला को उसके नेटवर्क का अहम सदस्य माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, सुजीत के जेल में रहने के दौरान गिरोह के संचालन की जिम्मेदारी दशरथ शुक्ला संभाल रहा था।

पुलिस मुठभेड़ की घटना सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में अक्तूबर 2025 को पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा-प्रिंस खान गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शूटर रवि महानंद उर्फ गोपाल घायल हुआ था। उसने लकड़ी कारोबारी हरेराम सिंह के घर पर सुजीत सिन्हा के कहने पर फायरिंग की थी। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि सुजीत का नेटवर्क केवल पलामू या रांची तक सीमित नहीं था। जमशेदपुर, रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़ और कोयला क्षेत्र के कई जिलों में उसके गिरोह की सक्रियता थी। कारोबारियों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगना गिरोह का प्रमुख धंधा था। रंगदारी नहीं देने वालों को हत्या की धमकी दी जाती थी और कई मामलों में शूटरों से रेकी भी कराई जाती थी।

जमशेदपुर से रंगदारी की मांग जमशेदपुर में सुजीत सिन्हा के मामले की जांच करने आई सीआईडी टीम को पता चला था कि घाघीदीह जेल में रहते हुए सुजीत सिन्हा ने रांची के बिल्डर रमेश सिंह, हिंडाल्को के अधिकारी अविनाश झा और तुपुदाना के उद्योगपति की हत्या की साजिश रची थी। इनलोगों से रंगदारी मांगी गई थी और भुगतान नहीं करने पर उनके आवागमन की रेकी कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते उसके शूटरों को गिरफ्तार कर इस साजिश को विफल कर दिया था। सुजीत सिन्हा उन चुनिंदा गैंगस्टर में शामिल था, जिसने जेल के भीतर रहते हुए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर गिरोह का संचालन किया। वह फर्जी नाम से जारी सिम कार्ड, इंटरनेट कॉलिंग और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गुर्गों को निर्देश देता था। गिरोह के सदस्य अलग-अलग फर्जी आईडी और विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर कारोबारियों को धमकी देते थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहे।

2021 में स्थानांतरण की जानकारी जांच में पता चला था कि घाघीडीह जेल में रहते हुए कुछ जेलकर्मियों की मिलीभगत से उसे संचार के साधन उपलब्ध हो रहे थे। इस कारण वर्ष 2021 में प्रशासन ने उसे धनबाद मंडल कारा स्थानांतरित कर दिया था। वहां उसे सीसीटीवी निगरानी वाले विशेष वार्ड में रखा गया।

गिरोह का गैरकानूनी कारोबार पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुजीत गिरोह अवैध बालू कारोबार और कोयला परिवहन से भी जुड़ा था। पहले गिरफ्तार उसके सहयोगी मोनू राय उर्फ आकाश ने पूछताछ में बताया था कि पलामू क्षेत्र के कई बालू घाटों और ट्रांसपोर्टिंग कारोबार पर गिरोह का प्रभाव था। इसके अलावा कई हाइवा वाहनों के जरिए कोयला परिवहन का काम भी उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के माध्यम से संचालित होता था।

दशरथ शुक्ला की गिरफ्तारी हाल ही में गिरफ्तार दशरथ शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गिरोह के संचालन से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, दशरथ शुक्ला सुजीत सिन्हा के जेल में रहने के दौरान उसके निर्देशों को जमीन पर लागू कराने और गिरोह के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता था।