कुख्यात गैंगस्टर सुजीत के शव का कहां होगा अंतिम संस्कार, बना हुआ है संशय

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की जामताड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। उसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित किया जा रहा था। थाने की पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की गोलीबारी से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की रविवार रात जामताड़ा जिले में जेल शिफ्टिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मौत की जानकारी पलामू पहुंचने पर सभी लोग अपने-अपने तरह से चर्चा में जुटे हैं। सोमवार को दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा। पुलिस के अनुसार उसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित किया जा रहा था। जामताड़ा सीमा में पहुंचने के बाद कैदी वाहन रोके जाने पर उसने बाथरूम जाने की बात कही। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक जवान का हथियार छीन लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सुजित सिन्हा के शव का अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा? अभी भी संशय बना हुआ है。

पलामू के एसपी कपिल चौधरी की जानकारी पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सुजीत सिन्हा पर केवल पलामू जिले में 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव का मूल निवासी था, जबकि उसका पालन-पोषण मेदिनीनगर शहर के श्रीरामपथ इलाके में हुआ था। वर्ष 2007 में मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला में टेंडर विवाद को लेकर अनिल सिंह और भूषण सिंह की हत्या के मामले में नाम आने के बाद सुजीत सिन्हा अपराध जगत में चर्चित हुआ। पुलिस जांच में उसे इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना गया था। वर्ष 2019 में पलामू व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पलामू के अलावा रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा और रामगढ़ समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, सुपारी किलिंग और संगठित अपराध से जुड़े मामले दर्ज थे। पुलिस का आरोप था कि जेल में रहते हुए भी वह अपने गिरोह का संचालन करता था। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़कर गिरोह का विस्तार करने और रंगदारी नेटवर्क चलाने की बात भी जांच में सामने आई थी।

पुलिस कार्रवाई और गिरोह का संचालन एसपी क अनुसार 13 जनवरी 2025 को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र की हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से उसके गिरोह के छह शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद चैनपुर थाना क्षेत्र के दोकरा गांव स्थित पंचमुखी कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में रंगदारी के लिए हुई फायरिंग मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाल के वर्षों में सुजीत सिन्हा को कुछ मामलों में अदालत से राहत मिली थी, जबकि कई गंभीर मामले अब भी विचाराधीन थे। संबंधित मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सुजीत सिन्हा के परिवार में एक अन्य भाई एवं चार बहन हैं। पति के निधन के बाद सुजित सिन्हा की मां अपने बड़े बेटे डब्लू सिन्हा के साथ रहती है। 2013-14 में सुजीत के भाई डब्लू सिन्हा पर अपराधियों ने गोली चलाई थी। इसके बाद से पूरे परिवार के लोग मेदिनीनगर छोड़ दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं।